Duello da non perdere in Lazio-Torino (diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, anche in 4K), dove si affrontano uno dei migliori difensori e il capocannoniere del campionato. Come era andata nel primo round? Ma soprattutto: quali centravanti ha già "annullato" in stagione il brasiliano? E chi invece ha segnato con lui in campo? Ripercorriamo tutti i confronti con i voti di Superscudetto