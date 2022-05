L'Empoli conferma di avere uno dei migliori vivai d'Italia e d'Europa. La squadra toscana, che ha raggiunto in maniera tranquilla la salvezza in Serie A, continua a sfornare talenti, che già fanno gola ai top club italiani. Il presidente azzurro Fabrizio Corsi ha parlato dell'ultimo talento esploso, Kristjan Asllani: "Si è guadagnato un posto in Serie A. Ci ha convinto in tutto e speriamo di averlo a disposizione per un'altra stagione - ha dichiarato a Radio Marte - Noi abbiamo l'urgenza di completare la squadra più che di far cassa. Sul mercato saremo lì a difenderci".