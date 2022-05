La Juventus continua a lavorare sul ritorno in bianconero di Paul Pogba e il corteggiamento procede nel verso giusto: il centrocampista francese classe '93, in scadenza a giugno con il Manchester United, sembra sempre più tentato a dire 'sì' al club bianconero, che ha confermato la volontà di fare un importante sforzo economico per portarlo da Allegri (percepirebbe un contratto di circa 8,5 milioni di euro netti a stagione). Il via libera per la chiusura dell'affare potrebbe già arrivare nel weekend. Pogba avrebbe anche declinato la proposta di rinnovo a Manchester e il Psg (l'altro club sulle sue tracce), dopo una mega offerta dei giorni scorsi, ultimamente si è tirato un po' indietro a causa delle dinamiche interne da risolvere, prima di potersi concentrare sul mercato. La Juve spera quindi di poter approfittare dell'impasse delle concorrenti per muovere l'affondo decisivo e far tornare Paul Pogba all'Allianz Stadium, sei anni dopo la sua partenza.