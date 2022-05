Sabato sera, nella partita di Ligue 1 contro il Metz al Parco dei principi, Angel Di Maria giocherà il sua ultimo match con la maglia del Paris Saint-Germain. E questo venerdì, vigilia dell'ultima giornata di campionato, lo stesso 'Fideo', dopo l'ultimo allenamento con i compagni, ha usato Instagram per rendere pubblici i suoi ringraziamenti per i compagni e per i fan: l'argentino ha prima pubblicato una foto con tutto il gruppo del Psg, compreso lo staff tecnico, con un "Gracias, merci" come didascalia, seguito da due cuori come emoji. E come "story", Di Maria ha pubblicato un'altra foto in cui mostra una maglia che porta il suo nome e numero, con delle dediche speciali scritte sopra. "Non ti dimenticheremo" e "Grazie di tutto" sono alcune delle frasi che si possono leggere sulla maglia. E il giocatore ha commentato così: "Grazie mille per l'amore che mi avete dato in tutti questi anni". Insomma, Di Maria è pronto a lasciare Parigi e il Psg, consapevole di aver lasciato il segno.