Klopp saluta Origi, adesso lo aspetta il Milan

L'allenatore del Liverpool saluta l'attaccante belga, che lascerà i Reds al termine della stagione: "È una leggenda, uno dei giocatori più importanti che abbia avuto. Avrà succeso dovunque andrà. Mi aspetto che riceva un addio speciale". Il Milan ha formalizzato l'interesse per Origi nei giorni scorsi Condividi

Dalla rete nella finale del Wanda Metropolitano nel 2019 alla finale di Parigi contro il Real Madrid: l'avventura di Divock Origi con il Liverpool si concluderà con l'ultimo atto della Champions League 2021/22, in programma sabato 28 maggio alle ore 21. Nella conferenza stampa odierna - a due giorni dalla decisiva sfida di Premier League contro il Wolverhampton in cui i Reds contendono il titolo al Manchester City - Jürgen Klopp ha salutato l'attaccante belga: "Mi aspetto che Divock riceva un addio speciale. Per me sarà sempre una leggenda del Liverpool ed è stata una gioia lavorare con lui". Poi ha aggiunto: "È uno dei giocatori più importanti che abbia mai avuto. Sarà un momento difficile quando se ne andrà. Ovunque andrà, avrà successo al 100%".





Milan-Origi, interesse formalizzato calciomercato Il Milan vuole Origi: richiesta ufficiale ai Reds Divock Origi saluterà presto il Liverpool e il suo futuro potrebbe essere in Italia. Il Milan, infatti, ha formalizzato l'interesse per il classe 1995, inviando un'email alla squadra inglese, che manifesta l'intenzione di intavolare una trattativa per il giocatore. La richiesta originaria del belga era di un contratto da 4 milioni e mezzo di euro a stagione ma per trasferirsi in rossonero l'attaccante potrebbe anche accettare un ingaggio da 4 milioni annui.

I numeri di Origi al Liverpool premier league Liverpool, sarà comunque parata il 29 maggio Divock Origi ha vestito per sei anni la maglia del Liverpool, tra due partite (Wolverhampton in Premier Legue e finale di Champions League, ndr) arriverà l'addio. La prima punta belga ha giocato 18 partite in stagione, segnando 6 reti (tre in Premier League, due in Coppa di Lega e uno in Champions League, proprio contro il Milan nel 2-1 di San Siro dello scorso 8 dicembre) e fornendo 4 assist. In 175 partite con la maglia del Liverpool, Origi ha realizzato 41 reti e fornito 18 assist. Emblematica è la doppietta nella semifinale della Champions League 2018/19 contro il Barcellona (nella storica rimonta ad Anfield per 4-0), poi la rete del definitivo 2-0 nella finale contro il Tottenham.