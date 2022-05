Il portiere albanese, che è in scadenza di contratto con la Lazio, è a un passo dal trasferimento in Premier League: contratto quadriennale con la squadra londinese che ha vinto da qualche settimana il campionato di Championship

Nuova avventura per Thomas Strakosha: il portiere albanese della Lazio, che è in scadenza con il club biancoceleste e che non rinnoverà il suo contratto, è molto vicino al Fulham. Il club di Londra, che ha da poco vinto il campionato di Championship ottenendo la promozione in Premier League, avrebbe trovato l'accordo con il portiere classe 1995 sulla base di un contratto quadriennale. Mancano solo gli ultimi dettagli, con Strakosha che dalla prossima stagione potrà difendere la porta del Craven Cottage.