"Non so ancora cosa farò, dovrò scegliere il meglio per me che è la cosa più importante". Parola di Paulo Dybala, sceso in campo a San Siro nell'Integration Heroes Match. Uno stadio che potrebbe vederlo protagonista in futuro visto l'interesse dell'Inter, ma Dybala ha tergiversato sull'argomento: "Zanetti? Ho parlato con tutti, vorrei si parlasse più di questo evento che è più importante - ha detto la Joya a Sky Sport - Sono contento di essere qui, ho parlato con Eto’o e non potevo rifiutarmi". Parole di stima che ha riservato anche nei confronti di Francesco Totti che non ha mai nascosto il sogno di vederlo alla Roma: "Totti è un grande, è un idolo per tutti quelli che amano il calcio e le sue parole di affetto me le porto dietro con piacere". Dybala ha poi parlato dei piani per il futuro a breve termine: "Domani partirò con la Nazionale, abbiamo una bella partita contro l’Italia e vogliamo continuare a vincere. Raggiungerò i miei compagni in Spagna, poi farò delle belle vacanze con la mia famiglia. Dopo 7 anni vissuti in questa maniera il rapporto con i tifosi della Juve è il premio più grande che porterò con me".