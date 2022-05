L'esterno argentino dell'Udinese è il primo obiettivo di Diego Simeone per la fascia destra dei colchoneros. Prima di presentare un'offerta, l'Atletico deve però completare delle cessioni. La richiesta dell'Udinese è di 30 milioni di euro e sul giocatore ci sono anche altri club, come l'Arsenal in Premier League

Nahuel Molina è il primo obiettivo dell'Atletico Madrid per la fascia destra nella stagione 2022/23. Diego Simeone ha puntato l'esterno argentino dell'Udinese, autore di una stagione con ben 8 gol e 5 assist in 37 partite tra campionato e Coppa Italia, per rinforzare la sua squadra. Obiettivo dei colchoneros già nella sessione invernale di calciomercato, Molina è rimasto al primo posto tra le preferenze del Cholo. Prima di affondare con un'offerta ufficiale, però, l'Atletico deve definire alcune cessioni per sistemare il bilancio. La richiesta dell'Udinese è di 30 milioni di euro e sul giocatore ci sono anche altri club, come l'Arsenal in Premier League. Gino Pozzo ha promesso all'entourage di Molina che valuterà le varie offerte e le prenderà in considerazione per non bloccare la sua crescita.