Il centravanti argentino si sposerà mercoledì 25 maggio a Firenze ma ancora non sa la squadra a cui dovrà dire 'sì' la prossima stagione. Il Verona è pronto a esercitare il diritto di riscatto pari a 12 milioni fissato dal Cagliari, ma non è detto che il futuro dell'attaccante sia in gialloblù

Tempo di grandi passi per Giovanni Simeone . Nella giornata di mercoledì 25 maggio il centravanti argentino si sposerà a Firenze , città di origine della sua futura moglie in cui il Cholito ha giocato 80 partite, segnando 22 reti e servendo 8 assist. Dopo le nozze, per Simeone sarà poi tempo di concentrarsi sul futuro. E sul calciomercato .

Il futuro del Cholito

La stagione appena conclusa per il centravanti classe 1995 è stata la migliore dal punto di vista realizzativo da quando gioca in Serie A: ha infatti segnato 17 reti e fornito 6 assist in 35 partite giocate con il Verona. Club che ora vorrebbe esercitare quel diritto di riscatto fissato nella scorsa estate dal Cagliari, pari a 12 milioni di euro. L'acquisizione del cartellino di Simeone a titolo definitivo non garantirebbe però a Simeone un futuro nell'Hellas. Sul giocatore ci sono infatti gli interessi di alcuni operatori di calciomercato e qualcuno potrebbe bussare alla porta del Verona per provare ad assicurarselo.