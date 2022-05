Il patron della Salernitana non esclude la possibilità di portare in granata l'attaccante uruguaiano del Manchester United per la prossima stagione. "L’idea mi stuzzica non ne abbiamo ancora parlato a fondo e non conosco le sue condizioni fisiche". A Salerno c'è Walter Sabatini: i due hanno già lavorato insieme a Palermo SALERNITANA, KO E SALVEZZA: LA NOTTE DI FESTA DELL'ARECHI Condividi

Fresca di un'incredibile cavalcata salvezza, la Salernitana guarda già avanti e sogna il grande colpo di mercato: Edinson Cavani. Ad annunciarlo lo stesso patron granata Danilo Iervolino. L'attaccante uruguaiano è in scadenza con lo United a giugno. "L’idea mi stuzzica – le parole di Iervolino nel corso di un'intervista con Il Mattino – non ne abbiamo ancora parlato a fondo e non conosco le sue condizioni fisiche ma sarebbe un regalo incredibile per la città".

A Salerno c'è Sabatini: con Cavani già a Palermo A 35 anni, Cavani ha un contratto in scadenza con il Manchester United il prossimo 30 giugno. In stagione, a causa di problemi al tendine, all'inguine e al polpaccio, ha saltato diverse partite totalizzando con i Red Devils 20 presenze (8 da titolare) con 2 gol e un assist. Ora lo cerca un'altra squadra campana dopo il triennio 2010-2013 al Napoli, impreziosito da 104 reti e 14 assist. Curiosità: a Salerno c'è Walter Sabatini, che ha già, incrociato Cavani a Palermo (dove era arrivato dal Danubio per 5 milioni di euro) prima di rivenderlo al Napoli nel 2010 dopo per una cifra complessiva di 16 milioni.