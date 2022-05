Dalla Francia: "Neymar via con un'offerta congrua"

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il brasiliano non è più incedibile e questa estate potrebbe lasciare Parigi in caso di offerta soddisfacente. Mbappé non si opporrebbe alla cessione del compagno di squadra Condividi

Neymar può lasciare il Paris Saint Germain. È questa l'indiscrezione lanciata da L'Equipe sul futuro dell'attaccante brasiliano. Appena un anno dopo il rinnovo del contratto fino al 2025 con opzione per l'anno successivo, Neymar non è più incedibile per il club. Colpa di un rendimento altalenante (dovuto ai tanti infortuni) e uno stile di vita discutibile che lo hanno reso un comprimario della squadra e non più il protagonista. Se nel prossimo mercato estivo un club presenterà un'offerta ritenuta soddisfacente da parte del Paris Saint Germain, Neymar potrà andare via.

La posizione di Mbappé e Campos leggi anche Mbappé: "La Francia è il Paese dove voglio vivere" Come spiegato dall'Equipe, c'è un giocatore che non avrebbe nulla da ridire sulla eventuale partenza di Neymar: si tratta di Kylian Mbappé. Prima legati da un grande rapporto, complice anche lo stesso sponsor tecnico che li incoraggiava a condividere momenti insieme, adesso tra i due c'è meno complicità. Mbappé non si opporrebbe all'addio di Neymar, così come Luis Campos, futuro consigliere sportivo del Paris Saint Germain. L'entourage del dirigente ritiene che l'ex Barcellona possa diventare un problema per il club, motivo per cui bisognerà trovare un rimedio.