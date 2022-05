Terminato il campionato con la qualificazione in Champions League, il Napoli è già attivo sul mercato per rinforzare la rosa della prossima stagione. Dopo la chiusura per Mathias Olivera (si attende solo l'annuncio), il club di De Laurentiis ha ufficializzato anche il riscatto di André Frank Zambo Anguissa, arrivato in prestito oneroso dal Fulham per 400mila euro ad agosto 2021. Dopo una stagione convincente, il Napoli ha deciso di esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro dilazionati in tre anni. A dare l'annuncio ci ha pensato prima il presidente De Laurentiis con un tweet sul proprio profilo personale, poi il club con un comunicato ufficiale.