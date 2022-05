Jens Petter Hauge è a tutti gli effetti un giocatore dell' Eintracht Francoforte : il club tedesco ha riscattato il cartellino del 22enne norvegese dal Milan per una cifra vicina ai 12 milioni di euro dopo la stagione giocata in prestito in Germania, conclusa da Hauge con 38 presenze, 3 reti e 2 assist tra Bundesliga ed Europa League , competizione vinta dall'Eintracht ai rigori nella finale contro i Rangers.

I numeri di Hauge in rossonero

approfondimento

Hauge saluta così a titolo definitivo il Milan, dove era arrivato nell'estate del 2020. Merito anche di un'ottima prestazione offerta contro i rossoneri nel preliminare di Europa League, quando la squadra di Pioli si era imposta per 3-2 sul Bodo Glimt. In quella notte a San Siro Hauge aveva servito l'assist per il gol di Junker, poi era andato a segno con un destro che non aveva lasciato scampo a Donnarumma. Con la maglia del Milan Hauge ha trovato spazio soprattutto nella prima parte della stagione 2020/21, mettendo insieme tra campionato e coppe 24 presenze, 5 reti (3 in Europa League e 2 in campionato) e un assist prima dell'addio in direzione Francoforte. Ora il suo cartellino è ufficialmente tutto di proprietà dell'Eintracht.