Sky Sport Deutchland conferma le indiscrezioni del quotidiano spagnolo AS, secondo cui ieri sarebbe stata l'ultima partita di Mané con il Liverpool. Il senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è il primo obiettivo di Hasan Salihamidzic, che lo vorrebbe come sostituto di Serge Gnabry

La sconfitta contro il Real Madrid in finale di Champions League è destinata ad essere l'ultima di Sadio Mané con la maglia del Liverpool. Ad annunciarlo è il quotidiano spagnolo AS, secondo cui il senegalese avrebbe detto ai compagni a fine partita: "Voglio ringraziare di tutto i tifosi e anche l'allenatore. Auguro il meglio a questa squadra". Il contratto di Mané non scadrà quest'anno, ma nel 2023. Secondo Sky Deutschland il Bayern Monaco sarebbe intenzionato a presentare un'offerta al Liverpool per acquistarlo già nella prossima finestra di mercato facendo leva sul contratto in scadenza per abbassare le pretese dei Reds.

Il Bayern punta Sadio Mané: la situazione leggi anche Qualificate e fasce della prossima Champions Sadio Mané è il primo nome sulla lista di Hasan Salihamidzic, che ha già incontrato a Maiorca qualche settimana fa i suoi agenti per capire quanto sia fattibile la trattativa. Il contratto di Mané scadrà appunto nel 2023 e il Bayern Monaco spera di strapparlo al Liverpool a una cifra ragionevole. La trattativa con Sadio Mané non dipende dal futuro di Robert Lewandowski, ma più da quello di Serge Gnabry, il cui contratto scade nel 2023 e non è ancora stato rinnovato. Mané sarebbe il sostituto naturale di Gnabry, motivo per cui Salihamidzic lo ha inserito come primo obiettivo nella propria lista. Il calciatore senegalese non è infatti felicissimo del comportamento del Liverpool, che sta maggiormente pensando al rinnovo di Salah. Nessuna vera e propria trattativa a oggi, ma il Bayern Monaco punta Sadio Mané.

I numeri di Mané con il Liverpool leggi anche Chi ha perso più finali? Klopp come Lippi Nonostante la sconfitta in finale di Champions League e uno scudetto perso all'ultima giornata contro il Manchester City, Sadio Mané lascerebbe il Liverpool dopo aver vinto una volta il campionato inglese, una FA Cup, una Coppa di Lega, ma soprattutto una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Mané lascerà il Liverpool con 269 presenze e 120 gol in tutte le competizioni. In questa stagione, il senegalese ha chiuso con 16 gol in Premier League, 5 in Champions League e 2 in FA Cup.