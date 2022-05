Da una parte c'è il recordman Ancelotti, dall'altra Klopp battuto ancora in finale dopo il trionfo nel 2019. Quali sono gli allenatori che hanno perso più volte l'ultimo atto della Champions? Consideriamo chi ha disputato almeno due finalissime nella storia della competizione: il record in negativo non coinvolge solo l'allenatore dei Reds

KLOPP: "PROSSIMA FINALE A ISTANBUL? PRENOTO HOTEL"