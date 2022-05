L'attaccante classe 1987, con un passato in Serie A, ha trovato un nuovo club da cui ripartire: è l'Atletico Platense, che gioca in prima divisione argentina. Svincolato dallo scorso marzo, ora Zarate ha firmato un contratto fino al termine dell'anno solare. Sarà la sua quattordicesima esperienza in una squadra diversa in giro per il mondo

In Argentina l'hanno definita la prima "bomba" del mercato estivo: Mauro Zarate ha firmato con il Club Atletico Platense un contratto fino alla fine dell'anno solare. L'annuncio del club è arrivato pochi istanti dopo il termine della finale di Champions League, nella serata di sabato. L'attaccante argentino classe 1987, svincolato dallo scorso marzo , ritrova così un club da cui ripartire: raggiungerà il gruppo all'inizio della prossima settimana e da martedì inizierà la preparazione. A 35 anni, per Zarate sarà un nuovo inizio: il quattordicesimo con un club diverso in carriera.

La carriera di Zarate: il Platense è la sua 14^ squadra

leggi anche

Lautaro: "Parlato con Dybala, ma non del futuro"

Dopo l'esperienza al Boca Juniors, conclusa la scorsa estate, Zarate era ripartito dall'América Futbol Clube, in Brasile. In sei mesi, ha preso parte a 16 match ufficiali, segnando un gol. Poi a marzo il passaggio alla Juventude. Tempo di giocare tre partite prima di rescindere il contratto, lo scorso marzo, "per motivi personali". Da quel momento, Zarate era rimasto svincolato e in cerca di una squadra da cui ripartire, nella sua Argentina. Ora l'ha trovata: è il Club Atletico Platense, la quattordicesima della sua carriera, dopo Velez, Al-Sadd, Birmingham, Lazio, Inter, West Ham, QPR, Fiorentina, Watford, Al-Nasr, Boca Juniors, América e Juventude. In Italia Zarate ha giocato un totale di 183 partite, segnando 44 gol. I ricordi più belli, però, li ha lasciati alla Lazio, club in cui ha esordito in Serie A e con cui ha sollevato una Coppa Italia (nella stagione 2008/2009) e una Supercoppa italiana (la stagione successiva). Per questo, anche a distanza di anni, è rimasto nel cuore dei tifosi biancocelesti.