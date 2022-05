Il club bianconero al lavoro per costruire il 4-3-3 del futuro: Pogba e Di Maria restano i primi obiettivi, si lavora anche al prolungamento del contratto per De Ligt. Dal 6 giugno torna "Calciomercato - L'originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. In onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio VLAHOVIC E CHIESA: "NON VEDIAMO L'ORA DI GIOCARE" Condividi

La Juventus del futuro sta nascendo nel segno del 4-3-3, modulo individuato per agevolare al massimo il rendimento di Dusan Vlahovic, colpo del mercato di gennaio 2022 che ha di fatto già avviato la costruzione della squadra del futuro. La ricerca dei primi rinforzi da garantire a Massimiliano Allegri per la prossima stagione sta procedendo nel segno di tre fattori: esperienza, tasso tecnico e personalità. Caratteristiche che corrispondono al nome di Paul Pogba: il centrocampista francese classe '93, in scadenza a giugno con il Manchester United, avrebbe declinato la proposta di rinnovo dei Red Devils mentre il Psg, l'altro club sulle sue tracce, si è tirato po' indietro sul tema. Pogba sarebbe stimolato da un progetto tecnico che lo vedrebbe centrale.

Da Pogba a Di Maria: il punto approfondimento Qualificate e fasce della prossima Champions Dall'ambiente bianconero filtra moderata fiducia sulla possibilità di arrivare al ritorno di Pogba, che arriva da un'annata condizionata da due infortuni alla coscia e al polpaccio e conclusa con 27 presenze (con sei stagioni ha preso parte a 226 partite ufficiali con la maglia dello United, segnando 39 gol e vincendo un Europa League e due coppe di Lega). Talento indiscusso e di grande esperienza internazionale è anche Angel Di Maria: il classe 1988 di Rosario è in scadenza nel 2022 col Psg e gradirebbe la possibilità di giocare in Serie A anche in chiave Mondiale prima di un finale di carriera in Sudamerica.