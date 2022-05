Trattative in corso per il rinnovo dei contratti di Mertens, in scadenza a giugno, e Koulibaly (2023). Aurelio De Laurentiis: "Devono decidere tra il privilegio di vivere Napoli o la moneta". Il presidente ammette i contatti per Bernardeschi. Dal 6 giugno torna "Calciomercato - L'originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. In onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio ADL: "FAREMO DI TUTTO PER VINCERE LO SCUDETTO" Condividi

La presentazione del ritiro di Castel di Sangro (dal 23 luglio al 6 agosto) è l'occasione per fare il punto sul mercato del Napoli. Aurelio De Laurentiis racconta la filosofia societaria in vista della prossima stagione e di una sessione di trattative che potrebbe rivoluzionare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. A partire dal futuro di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens. Del difensore senegalese e dell'attaccante belga, pezzi di storia del Napoli, De Laurentiis ha detto che devono decidere se preferire "il privilegio di vivere Napoli o la moneta". Mertens va in scadenza di contratto il 30 giugno e ha ricevuto dal club una proposta di rinnovo con un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito oggi. Koulibaly invece ha un contratto fino al 2023: per lui non sono arrivate offerte importanti al momento. La trattativa per il rinnovo è in corso e il difensore è valutato dal Napoli almeno 40 milioni di euro.

Ospina e Fabian Ruiz, si attendono risposte leggi anche Il Napoli riscatta Anguissa: 15 milioni al Fulham Altri capitoli in corso di valutazione sono quelli riguardanti David Ospina e Fabian Ruiz. Il contratto del portiere colombiano va in scadenza il 30 giugno: il Napoli gli ha presentato una proposta di rinnovo e aspetta una risposta. Stesso discorso per Fabian Ruiz, legato al Napoli per un altro anno: De Laurentiis ha incontrato il giocatore e i suoi procuratori, dando una deadline di due settimane per una risposta alla proposta del Napoli. Tempo che non è ancora trascorso, così la trattativa potrebbe approdare a una soluzione nei prossimi giorni. Il riscatto di Anguissa è invece la conferma della volontà di ripartire dall'ossatura della scorsa stagione mentre per Osimhen non si registrano al momento offerte vicine alla valutazione del Napoli, pari a circa 100 milioni di euro.

"Cavani e Vecino? Mai avuto contatti" leggi anche Iervolino: "Cavani? Idea che mi stuzzica" Non è un'ipotesi realizzabile invece il ritorno a Napoli di Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano classe 1987, 104 gol e 14 assist in 137 presenze in azzurro dal 2010 al 2013, andrà in scadenza di contratto con il Manchester United a fine giugno. "Mai avuto contatti - la risposta di Aurelio De Laurentiis sul tema - fino a che tu prendi in porta uno che ha 34-35-36 anni è un discorso, diverso per altri ruoli. Quando abbiamo preso Cavani dal Palermo era una seconda punta, qua invece è diventato una prima punta". Stesso discorso per Vecino, in scadenza con l'Inter: "Mai trattato".