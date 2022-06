Lukaku vuole l'Inter, l'Inter sogna il suo ritorno, i tifosi aspettano e sperano: ogni giorno può essere quello buono per provare - lato giocatore - a parlare col Chelsea e cercare di aprire alla possibilità di un prestito (poi si capirà se oneroso o gratuito). Perché questa è l'unica formula possibile per portare Lukaku quest'estate all'Inter.

E c'è una variabile che entra in gioco e che potrebbe dettare i tempi dell'affare: il decreto crescita. L'Inter potrebbe beneficiare degli sgravi fiscali previsti per i lavoratori stranieri impatriati a patto che l'operazione si concluda entro il 30 giugno. Ad esempio, per offrire uno stipendio attorno ai 9 milioni a Lukaku al club non costerebbe 18 milioni lordi ma una cifra fra i 12 e i 13 milioni, in linea con quanto attualmente paga al lordo per i big della rosa. Ora però la palla è in mano al Chelsea: i blues del nuovo proprietario Todd Boehly sembrano orientati a confermare in panchina Thomas Tuchel, che ha un gioco che non si sposa con le caratteristiche di Lukaku. Cosa fare con Lukaku? Insistere e riprovarci o mollare il colpo e vederlo? A oggi una cessione a titolo definitivo non consentirebbe al club di recuperare la somma investita meno di un anno fa (115 milioni di euro). Ecco dunque la strategia dell'Inter: prenderlo in prestito per permettergli di rivalutarsi e poi poter essere venduto dal Chelsea nel 2023 a una cifra maggiore di oggi (all'Inter stessa o ad altra squadra).