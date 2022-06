Sono ore decisive per il futuro di Mkhitaryan . L'armeno classe 1989, in scadenza di contratto con la Roma , ha ricevuto una proposta di rinnovo dal club giallorosso che ancora non si avvicina alle sue esigenze: la Roma ha infatti offerto a Mkhitaryan un rinnovo a 3,5 milioni di euro all'anno di parte fissa, più bonus ogni quindici partite disputate, per arrivare a un massimo di 4,1 milioni di euro a stagione. Inoltre, nella proposta di rinnovo è presente una clausola che prevede il rinnovo automatico al raggiungimento del 50% delle presenze e se la squadra si qualificherà per le competizioni europee. Mkhitaryan, però, vorrebbe avvicinarsi ai 5 milioni netti , percepiti in questi tre anni in giallorosso. Ora resta quindi da capire se la Roma farà un ulteriore piccolo rilancio o se si fermerà alle cifre già proposte.

La proposta dell'Inter per Mkhitaryan

Nel frattempo, l'Inter rimane alla finestra e aspetta. Dopo aver individuato in Mkhitaryan un profilo ideale per il centrocampo di Inzaghi in vista della prossima stagione, il club nerazzurro gli ha offerto un contratto biennale a 4,5 milioni all'anno. Una proposta che mette, di fatto, il club nerazzurro in vantaggio rispetto alla Roma per quel che riguarda le cifre proposte (ma anche per la possibilità di giocare in Champions League, dove la Roma non è qualificata): è ancora troppo presto per essere sicuri di aver in pugno la firma, ma l'Inter pensa di aver fatto il massimo e ora aspetta la decisione del giocatore, che comunque ha già dato il suo 'ok' di massima al club nerazzurro.