Il club giallorosso lavora sull'attaccante norvegese, già affrontato in Conference League. Il suo contratto scade a dicembre e la Roma vorrebbe anticiparne l'arrivo a luglio ma il Bodo lo vorrebbe a disposizione per i preliminari di Champions. Dal 6 giugno torna "Calciomercato - L'originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. In onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio MKHYTARIAN, ADDIO O RESTA A ROMA? I SUOI NUMERI Condividi

La Roma guarda già alla prossima stagione e lavora a un rinforzo per l'attacco: si tratta di Ola Solbakken, attaccante classe '98 di proprietà del Bodo Glimt. Autore di 17 gol e 18 assist in 72 partite con il club norvegese, Solbakken è uno dei marcatori nel 6-1 che la Roma ha incassato a fine ottobre sul campo del Bodo Glimt in Conference League, competizione vinta poi dal club giallorosso. Il suo contratto con i norvegesi scadrà a dicembre del 2022 e la Roma, che ha tenuto sempre vivi i contatti in queste settimane, ora vuole stringere i tempi della trattativa.

Solbakken-Roma, la strategia giallorossa leggi anche Mou: "La storia non si cancella, ma penso al dopo" Il club giallorosso è in cima alla lista di gradimento del giocatore, che non vorrebbe però andare via a parametro zero e vorrebbe che il Bodo sia in qualche modo indennizzato per il suo addio. La Roma invece gli propone di raggiungere un accordo già per il trasferimento a luglio per poi andare a trattare con il Bodo, forte della firma, per portarlo in Italia prima del 31 dicembre con un indennizzo minimo. Il club norvegese vorrebbe però tenerlo in squadra almeno per i preliminari di Champions League. La corsa della Roma al giocatore c'è e non sono da escludere novità nei prossimi giorni.

Solbakken in azione contro la Roma in Conference League - ©IPA/Fotogramma