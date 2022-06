Voglia di Inter per Lautaro Martinez e Milan Skriniar . I due calciatori, impegnati con le rispettive nazionali, hanno rilasciato parole d'amore per i colori nerazzurri e lanciano la sfida alle avversarie per lo scudetto in vista della prossima stagione. Al termine della Finalissima contro l'Italia - vinta per 3 reti a 0 - l'attaccante argentino Lautaro Martinez ha rilasciato qualche breve ma intensa dichiarazione sul suo futuro: "Ho tanta voglia di restare , per ora non mi hanno comunicato nulla, ho voglia di continuare all'Inter ". Il nerazzurro ha anche ricevuto i complimenti di Paulo Dybala , obiettivo di mercato di Marotta: "Lautaro è un fenomeno ".

Skriniar: "Ho un contratto, resto all'Inter"

Non soltanto Lautaro Martinez, ma anche Milan Skriniar giura amore ai colori nerazzurri: "Il mio futuro è all'Inter. Ho un contratto e non è cambiato nulla. Le voci di mercato? Escono ogni sei mesi, ogni anno, ma non c'è nulla: sono soddisfatto dell'Inter". Obiettivo diventare una leggenda del club per l'ex Sampdoria: "Vorrei poter fare qualcosa di simile a ciò che ha fatto Hamsik a Napoli. L'Inter è tornata a far bene in Europa, è un ottimo biglietto da visita. Lo percepiscono anche i tifosi, ci sono stati 75.000 spettatori per ogni partita in casa". Poi sullo scudetto sfumato: "Avevamo lo scudetto tra le mani, ma non siamo riusciti a gestire alcune delle ultime partite. Penso al derby di ritorno: quella partita ha segnato la svolta della stagione oltre a quella di Bologna. Tra febbraio e marzo abbiamo perso molti punti. Comunque abbiamo vinto due titoli. Credo che ci riprenderemo il primo posto nella prossima stagione".