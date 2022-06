11/11

IL BILANCIO

Partite: 226 (+7 nel primo periodo) allo United, 178 alla Juve

(+7 nel primo periodo) Gol: 39 allo United, 34 alla Juve

Assist: 51 allo United, 40 alla Juve

Trofei: 8 alla Juve, 2 (+1 nel primo periodo) allo United

In sostanza si può dire che allo United si è abbassata la sua presenza media in campo (44.5 partite all'anno in bianconero, 38 in Inghilterra). I gol, nonostante i due anni in più, sono pressoché gli stessi, quasi uguale è rimasto il suo repporto con gli assist. La differenza più importante è nei trofei, anche se con iha vinto un titolo europeo