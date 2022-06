Dopo l'annuncio del rinnovo di Maurizio Sarri , la Lazio ora si concentra sull'acquisto dei giocatori adatti per il gioco del suo allenatore. Uno di questi è Marcos Antônio , giovane centrocampista centrale classe 2000 di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Un accordo è già stato trovato tra le parti, per un'operazione a titolo definitivo a circa dieci milioni di euro (otto di parte fissa e due di bonus), e in queste ore i due club sono passati direttamente allo scambio dei documenti , per procedere verso l'ufficialità del trasferimento. Manca poco quindi per l'annuncio dell'acquisto di Marcos Antônio, che arriverà in Italia la settimana del 13 giugno, per effettuare visite mediche e mettere la firma sul suo nuovo contratto con la Lazio.

Marcos Antônio, chi è il prossimo acquisto della Lazio

Nato il 13 giugno 2000 in Brasile, Marcos Antônio è cresciuto nel settore giovanile dell'Athletico Paranaense. Nel 2018 si trasferisce in Portogallo, passando nel settore giovanile dell'Estoril Praia e dopo una sola stagione viene acquistato dallo Shakhtar, il club ucraino che ha sempre un occhio attento sui giovani talenti brasiliani. Marcos Antônio, centrocampista centrale dall'ottima visione di gioco e dotato di un ottimo piede destro, in tre stagioni con la maglia dello Shakhtar Donetsk ha preso parte a 101 partite ufficiali (di cui 12 in Champions League). Nell'ultima annata - conclusa in anticipo a causa dello scoppio del conflitto in Ucraina - è stato utilizzato da De Zerbi in 28 partite su 31, segno evidente della fiducia che l'ex allenatore del Sassuolo aveva in lui riposto.