Caicedo verso il Qatar: l'Inter non lo riscatterà

Terminerà dopo solamente sei mesi l'avventura di Felipe Caicedo con la maglia dell'Inter. L'attaccante, arrivato a Milano nel mercato di riparazione, non verrà riscattato dai nerazzurri e tornerà al Genoa. Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano dall'Italia: su di lui una squadra qatariota. Dal 6 giugno torna "Calciomercato - L'originale" con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. In onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Non sarà a Milano il futuro di Felipe Caicedo . L'attaccante classe '88, arrivato a Milano in prestito con diritto di riscatto dal Genoa nella scorsa sessione invernale di calciomercato, non verrà riscattato dal club nerazzurro e tornerà in Liguria. Tuttavia il suo futuro potrebbe essere lontano dall'Italia: infatti su di lui c'è l'interesse di una squadra del Qatar, con l'attaccante che nei prossimi giorni deciderà il suo futuro. Dopo 5 stagioni, nelle quali ha indossato le maglie di Lazio, Genoa e Inter, l'attaccante ecuadoriano potrebbe salutare il campionato italiano.

I numeri di Caicedo nell'ultima stagione

leggi anche

De Ligt sul rinnovo: "Ora trattiamo, poi deciderò"

Dopo le prime quattro stagioni in Serie A con la maglia della Lazio, la scorsa estate l'attaccante classe '88 era stato acquistato dal Genoa. Il suo impatto con la squadra rossoblù, però, non è stato dei migliori: solamente 9 presenze nel girone di andata (delle quali una da titolare) a causa di diversi problemi fisici con il magro bottino di un gol e 3 assist. A gennaio l'Inter di Simone Inzaghi, che lo aveva allenato nella Lazio, decide di prelevarlo: anche in nerazzurro l'attaccante trova pochissimo spazio (3 presenze a gara in corso, per un totale di 21 minuti) con la decisione della società di non esercitare il diritto di riscatto al termine dell'anno.