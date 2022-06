Il club giallorosso punta Domenico Berardi del Sassuolo: Mourinho lo vuole in caso di cessione di Zaniolo. Dopo il colpo Matic a parametro zero, bloccati anche Celik e Solbakken, che sono vicinissimi. Le ultime sul mercato della Roma

Ore calde in casa Roma: dopo aver chiuso per Nemanja Matic a parametro zero, il club giallorosso non si ferma e punta Domenico Berardi. Il fantasista del Sassuolo è un profilo che piace a José Mourinho. Il portoghese vuole il classe 1994 in caso di uscita di Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 - autore della rete decisiva nella finale di Conference League - piace anche al Milan ed è seguito anche dalla Juventus e dal Newcastle United.