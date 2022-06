Previsto un contatto per il fantasista argentino, per cui resta vivo l'interesse dell'Atletico Madrid. Novità anche per Romelu Lukaku. Mkhitaryan firmerà un biennale. Le ultime su Bellanova e Cordaz

L'Inter sogna sempre Paulo Dybala. Il fantasista argentino, che lascerà la Juventus dopo sette anni, è un obiettivo nerazzurro. Per la Joya, però, è sempre vivo l'interesse dell'Atletico Madrid. La dirigenza nerazzurra potrebbe avere un contatto in settimana con l'entourage dell'argentino, per capire la situazione e, eventualmente, formalizzare un'offerta. Novità anche per Romelu Lukaku: il belga, dopo il contatto dei giorni scorsi, spinge per tornare in Italia. Nei prossimi giorni, si cercherà di parlare con il Chelsea. L'Inter, intanto, aspetta.