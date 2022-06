Il club bianconero lavora per confermare l'attaccante spagnolo, che vorrebbe restare a Torino. Idea scambio con Kean che si trasferirebbe alla corte di Simeone. Chiusura vicina, invece, per il ritorno di Paul Pogba. Riflessioni per Di Maria

Il futuro di Alvaro Morata potrebbe essere ancora alla Juventus . Il club bianconero lavora per acquistarlo dall' Atletico Madrid . Ai Colchoneros è stato proposto uno scambio con Moise Kean , che ha chiesto più spazio. Lo spagnolo, arrivato due anni fa in prestito oneroso, non rientra nei piani del Cholo Simeone. L'allenatore argentino, però, non ha ancora dato l'ok all'operazione: è un'idea delle due società. Intanto Alvaro Morata vorrebbe restare a Torino e la sua volontà potrebbe essere determinante.

Riflessioni per Di Maria, vicina la chiusura per Pogba

Il mercato in entrata non si ferma allo spagnolo. La Juventus, come è noto, vorrebbe portare Angel Di Maria alla corte di Allegri. In questo momento, il club bianconero sta riflettendo sull'argentino, che ha lasciato il Paris Saint-Germain e vorrebbe giocare un altro anno in Europa. Anche il Barcellona pensa all'ex Real Madrid, ma senza affondare. Chiusura vicina, invece, per Paul Pogba: per il centrocampista francese la fumata bianca potrebbe arrivare in settimana. Piacciono anche Nicolò Zaniolo e Filip Kostic.