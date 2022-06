Di Maria: "Voglio giocare un altro anno in Europa"

Grande protagonista nella 'Finalissima' vinta dall'Argentina contro l'Italia, Angel Di Maria è tornato a parlare a Tyc Sports. Tra gli argomenti affrontati dall'ormai ex PSG c'è il Mondiale in Qatar, il suo addio alla squadra parigina, ma soprattutto il suo futuro ancora incerto: "Non ho nulla in mente al momento, sono concentrato sulla Nazionale argentina. Più in là vedremo cosa accadrà - ha dichiarato Di Maria - L'importante è che la mia famiglia stia bene, perché sono stato sempre in grandi club e loro mi hanno seguito ovunque. Cercherò di trovare un posto dove sarò felice, ma adesso penserò alla Nazionale, poi alle vacanze e dopo al mio futuro". L'unica certezza del "Fideo" è che rimarrà a giocare ancora in Europa almeno per un'altra stagione: "Adesso non vorrei tornare in Argentina, voglio rimanere in Europa per poi giocare il Mondiale. Ovviamente in futuro vorrei tornare al Rosario Central, dove ho giocato poco. È una cosa a cui penso spesso". A proposito del Mondiale, per Di Maria rimane un grande sogno: "Per me sarà sicuramente l'ultimo. Ho vinto ciò che volevo vincere, ma mi manca un ultimo passo, un sogno che voglio realizzare. Ci sono comunque tanti giovani forti alla ricerca di un posto, quindi sarebbe molto egoista per me non lasciarglielo".