Le due big di Premier sono interessate a Bastoni: gli Spurs hanno già avviato contatti col giocatore (ma non hanno ancora presentato offerte ufficiali all'Inter), mentre il Manchester United si è inserito nella corsa. Entrambi i club cercano un difensore sinistro e sono in possesso di un budget importante che potrebbe convincere l'Inter, che ha necessità di vendere. In entrata, invece, il club nerazzurro prova a chiudere per Bellanova

Sirene inglesi per Bastoni. Il difensore centrale dell'Inter piace a due club: Tottenham e Manchester United. Gli Spurs hanno già avviato dei contatti con Bastoni (senza ancora presentare un'offerta ufficiale all'Inter), ma per il giocatore in queste ultime ore si è mosso anche il Manchester United. Entrambi i club sono alla ricerca di un difensore mancino (e potrebbero per questo contendere anche Botman al Milan) e hanno un budget importante per soddisfare le richieste dei rispettivi allenatori (Conte e ten Hag). Al momento non ci sono trattative avviate, ma va ricordata la necessità dell'Inter di vendere per chiudere il mercato con un attivo da sessanta milioni di euro: Bastoni, quindi, potrebbe essere uno dei giocatori 'sacrificabili' e successivamente da rimpiazzare con un nuovo acquisto.