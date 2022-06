Dalla convinzione assoluta di definire l’accordo con Paul Pogba, alle riflessioni in corso in merito alla possibilità di portare a Torino Angel Di Maria. Dopo i contatti con l’entourage del calciatore argentino, libero a parametro zero dopo la fine dell’avventura con il Psg, utili a capire le condizioni contrattuali e le richieste del calciatore, la Juventus non ha fatto il passo decisivo per affondare il colpo. Una pista che al momento si è dunque raffreddata. I bianconeri non sono convinti di assecondare la richiesta di Di Maria di un solo anno di contratto, sia per un discorso economico che di motivazioni, visto che lo stesso calciatore ha ammesso di voler far ritorno in Argentina dopo il Mondiale.