Il calciatore francese a "Uninterrupted": "Per fare bene devo sentirmi libero mentalmente, devo sentirmi a mio agio. Tutti vogliono sentirsi amati, è importante". Sul futuro: "Non ho ancora deciso perché cerco il meglio per me. Mi interessa solo giocare ed essere felice". Pogba è sempre più vicino alla Juventus CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

"Se vai d'accordo con la squadra, con i tifosi e con il club che ti conosce e ti ama, riesco a rendere al meglio come tutti gli altri calciatori. Per fare bene, devo sentirmi libero mentalmente e divertirmi. Devo sentirmi a mio agio, è quella la cosa più importante". A parlare è Paul Pogba, uomo mercato dell'estate dopo la decisione di non rinnovare il contratto con il Manchester United. In un'intervista a "Uninterrupted", il francese ha parlato di cosa può servirgli per tornare a giocare al massimo del suo potenziale, ma anche di ciò che non gli ha permesso di esprimersi al meglio: "Tutti vogliono sentirsi amati, chiunque ne ha bisogno. È bello sentirsi apprezzati dalla gente quando si cresce, bello sapere che la gente sa chi sei, cosa fai, se sei felice o meno - ha dichiarato Pogba - Quando ci sono dei momenti in cui non ci si sente bene con sé stessi, è bello avere dei compagni di squadra che ti dicono 'tranquillo, va tutto bene. Può capitare', perché poi a tua volta puoi essere tu ad aiutarli". Essere un esempio ed essere un leader: è ciò che Pogba si auspica a ormai 29 anni. "Essere un leader significa aiutare i compagni a dare il massimo. Un leader alza il livello e porta energia positiva. È sempre utile avere una persona che ti spinge a dare il massimo".

"Sto prendendo tempo perché voglio il meglio" leggi anche Pogba "chiama" la Juve? Messaggio in bianco e nero Dopo l'ufficialità dell'addio al Manchester United, Pogba è alla ricerca di una nuova squadra. Le offerte non mancano, ma al momento il centrocampista francese non ha ancora scelto: "Sto prendendo tempo per decidere perché voglio pensare. Voglio il meglio per me, mi interessa solo giocare a calcio ed essere me stesso. Io voglio divertirmi, altrimenti non riesco a dare il massimo - ha dichiarato Pogba - Si può perdere una partita o un trofeo, ma bisogna essere a posto con sé stessi e divertirsi. Sto cercando soltanto questo". L'interesse della Juve è ormai noto a tutti, così come la volontà di Pogba di tornare a Torino: i bianconeri offrono 8 milioni di euro più bonus e aspettano una risposta, fiduciosi di poter contare sulla disponibilità di Pogba a tornare alla Juventus.

"Voglio essere un esempio dentro e fuori dal campo" leggi anche Pogba meglio alla Juve o allo United? Il confronto In conclusione, Pogba ha spiegato di voler ottenere anche un ruolo importante fuori dal campo per le nuove generazioni, diventando un esempio positivo: "Il calcio mi ha permesso di essere chi sono oggi. Sono un esempio per tante persone, principalmente per i bambini - ha spiegato il calciatore della nazionale francese - Ciò che faccio influisce anche su di loro e questo mi da l'opportunità di essere più di un semplice calciatore. A me interessa essere un esempio sia dentro che fuori dal campo. Alla fine è ciò che rimane. In campo i calciatori vanno e vengono, ma fuori no. Voglio lasciare qualcosa fuori dal campo".