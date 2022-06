L'agente di Bastoni: "Resta all'Inter sicuramente"

Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni, al termine di un incontro con la dirigenza nerazzurra ha dichiarato che il suo assistito resterà sicuramente in nerazzurro: "Ha un contratto con l'Inter ed è felice di vestire questa maglia, non c'è assolutamente alcun problema"

"I tifosi dell'Inter non hanno motivo di essere preoccupati, Bastoni rimane sicuramente". Esordisce così Tullio Tinti, agente del difensore centrale classe '99, all'esterno della sede nerazzurra. "Il mio assistito ha un contratto con l'Inter ed è felice di giocare per questa squadra, non è assolutamente un problema", ha dichiarato Tinti dopo aver incontrato la dirigenza nerazzurra. L'agente ha parlato anche della possibilità di rivedere i termini del contratto di Bastoni: "Io rispetto gli accordi presi, se dovessero chiamarmi non avrei avuto problemi".