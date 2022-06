Liverpool, pronta l'offerta per Darwin Nunez

Secondo quanto riportato da Sky Sports, i Reds sono interessati all'attaccante classe 1999 del Benfica anche in virtù del futuro incerto di Salah e Mané. L'uruguaiano, che viene valutato 100 milioni dal club portoghese, piace anche al Manchester United

Darwin Nunez è entrato nel mirino del Liverpool. Secondo quanto riportato da Sky Sports, i Reds, che devono ancora capire quale sarà il futuro di Mohammed Salah e Sadio Mané, stanno valutando di fare un'offerta per l'attaccante uruguaiano del Benfica. La valutazione del club portoghese è elevata ed è pari a 100 milioni di euro (85,5 milioni di sterline). Anche il Manchester United è interessato al calciatore, con il Liverpool che non ha intenzione di inserirsi in alcuna asta di mercato.