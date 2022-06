Fiorentina, Dubois nome nuovo per la difesa

La Fiorentina è attiva sul mercato. Salutato Álvaro Odriozola , che ha fatto ritorno al Real Madrid dopo il prestito annuale, il club viola cerca un nuovo terzino destro da mettere a disposizione di Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione. Piace Léo Dubois . Il classe 1994 è il capitano del Lione . Nell'ultima stagione ha collezionato 6 assist in 28 presenze tra Ligue 1 ed Europa League . Inoltre, sono 13 le presenze con la maglia della Francia .

Incontro fissato per Grillitsch

Capitolo centrocampo. Viste le difficoltà per riscattare Lucas Torreira (per il quale si farà un ultimo tentativo), la Fiorentina punta Florian Grillitsch. Il centrocampista austriaco dell'Hoffenheim, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe sbarcare in Italia a parametro zero. Tra giovedì e venerdì, il club viola ha fissato un incontro con il suo procuratore, Kristian Bereit della Stellar Group. Pronto un contratto quadriennale per il classe 1995.