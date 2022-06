Il club viola non molla Torreira, ma al momento c'è distanza tra offerta e richiesta dell'Arsenal per il riscatto dell'uruguaiano. In alternativa, l'ultima idea è Florian Grillitsch, centrocampista completo classe 1995, il cui contratto con l'Hoffenheim va in scadenza a fine giugno. Già nei prossimi giorni sono attesi sviluppi concreti CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO REALE Condividi

La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare la squadra di Italiano in vista della prossima stagione. Una delle priorità è il centrocampo: con il possibile mancato riscatto di Lucas Torreira, il club viola è alla ricerca di un profilo giusto per cautelarsi con l'eventuale sostituto. L'ultima idea porta a Florian Grillitsch, mediano austriaco (si era fatto conoscere al grande pubblico durante Euro 2020) di proprietà dell'Hoffenheim, il cui contratto va in scadenza a fine giugno. Si tratterebbe, dunque, di una possibilità che la Fiorentina sta pensando di sfruttare, viste le qualità del giocatore e il tipo di operazione, con Grillitsch che arriverebbe a parametro zero. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi concreti.

La Fiorentina comunque non molla Torreira leggi anche Italiano resta a Firenze: pronto un adeguamento Sebbene la situazione per il riscatto di Torreira dall'Arsenal non sia buona al 100%, la Fiorentina non molla la presa: presto il club viola potrebbe presentare una nuova offerta ai Gunners che si aggirerebbe intorno ai 7/8 milioni di euro. Si tratta di cifre più basse di quasi la metà rispetto a quelle pattuite con l'Arsenal al momento del prestito: il club inglese vuole circa quindici milioni e al momento questa distanza causa problemi per il raggiungimento di un accordo tra le parti.

Grillitsch, chi è la nuova idea per il centrocampo della Fiorentina Florian Grillitsch è un mediano classe 1995 che all'occorrenza sa anche mettersi a disposizione per il reparto difensivo ricoprendo il ruolo di difensore centrale. Alto 1,87m, Grillitsch dispone comunque di una buona tecnica, che abbinata alla sua ottima lettura di gioco - sia in fase difensiva che di impostazione - fanno di lui un centrocampista completo e moderno. Cresciuto in Austria, nel 2013 si è trasferito in Germania, essendo stato acquistato dal Werder Brema, un club di cui ha portato la maglia fino al 2017, quando poi è passato all'Hoffenheim. In totale, Grillitsch vanta un totale di 187 presenze in Bundesliga, con 6 gol segnati, e 33 presenze con la nazionale maggiore austriaca.