Torino, per l'attacco l'obiettivo è Joao Pedro

Il club granata punta l'attaccante del Cagliari. Fissato un incontro con il club sardo per avviare una trattativa. Anche la Fiorentina segue il classe 1992, destinato a lasciare il Cagliari dopo la retrocessione in Serie B

In attesa di conoscere il futuro di Andrea Belotti – che ha il contratto in scadenza il 30 giugno – il Torino punta Joao Pedro. L'attaccante brasiliano, naturalizzato italiano, è un profilo che piace alla dirigenza granata. È stato fissato un incontro con il Cagliari, retrocesso in Serie B, per avviare una trattativa. Sul classe 1992 c'è anche la Fiorentina.