Milan, idea Raspadori: incontrati gli agenti

Nome nuovo per la trequarti del Milan: il club rossonero ha incontrato gli agenti di Giacomo Raspadori. Il classe 2000 è un profilo che piace ai rossoneri, che cercano profili giovani e talentuosi per migliorare il reparto offensivo di Stefano Pioli. Nell'incontro è emerso il gradimento dei Campioni d'Italia per Raspadori, attualmente impegnato con la Nazionale Italiana in Uefa Nations League. Per il momento, però, non è stata presenta nessuna offerta al Sassuolo. Il classe 2000 ha un contratto con il club neroverde fino al 2024 ed è seguito anche dalla Juventus.