Dopo aver chiuso per Matic, la Roma pensa al ritorno di Davide Frattesi. Trattativa non ancora iniziata per via della richiesta del club neroverde, giudicata eccessiva. I giallorossi, che detengono il 30% del cartellino del centrocampista della Nazionale, attendono l'evolversi della situazione: se il Sassuolo venderà il giocatore a 40 milioni, incasseranno i 12 mln che le spettano. Se la società emiliana abbasserà le pretese, sono pronti a sborsarne 15 per riportarlo nella Capitale

