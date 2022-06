Lo 'Special One' ha tenuto una lezione in Portogallo e ha parlato dell'importanza di avere un rapporto empatico con i propri giocatori: "È fondamentale, senza empatia non c'è felicità, soprattutto quando non hai giocatori incredibili". Poi ha aggiunto: "Oggi mi sento più umano e meno egoista" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE DI OGGI LIVE Condividi

In una lezione di circa due ore tenuta in Portogallo - dal titolo "Costruire una vera organizzazione collettiva per una coppa europea" - l'allenatore della Roma, José Mourinho ha parlato del suo nuovo modo di relazionarsi con i suoi giocatori: "L'empatia con i calciatori è fondamentale. Siamo in un periodo in cui tutti cercando la 'ricetta perfetta': alcuni sono convinti che il segreto sia l'innovazione tattica o fare qualcosa di nuovo agli allenamenti. Ma senza empatia non c'è felicità, soprattutto quando non hai giocatori incredibili". Mou poi ha aggiunto: "Il rapporto umano è e sarà sempre fondamentale, e io oggi mi sento più umano e meno egoista".

"In un club senza risorse illimitate devi adattarti ogni giorno" leggi anche Non solo Roma, Dan Friedkin vicino al Cannes Mourinho poi ha parlato della sua situazione alla Roma: "Quando sei in un club dalle risorse illimitate, puoi sempre mantenere uno stesso schema, perché hai i migliori giocatori e la migliore panchina. Se invece non sei in un club del genere, devi adattarti ogni giorno. Nel nostro caso, quando un giorno si cambiano quattro o cinque giocatori fondamentali, cambia tutto".

Matic e non solo: il punto sul calciomercato della Roma leggi anche Non solo Matic: i fedelissimi di Mou dal mercato Dopo la notizia di domenica scorsa dell'accordo con Nemanja Matic, la Roma è vicina alla chiusura di altre due operazioni in entrata. Una in attacco e l'altra in difesa: si tratta di Ola Solbakken del Bodoe/Glimt e Zeki Celik del Lille. Con entrambi i calciatori, la Roma ha già un accordo. Manca invece quello con i club: con il Lille ballano tre milioni tra domanda e offerta, mentre per Solbakken - in scadenza a dicembre - il club giallorosso sta provando ad anticipare il suo arrivo. E inoltre, la Roma si è mossa anche per Berardi dal Sassuolo: il fantastista classe 1994 è il profilo ideale in caso di partenza di Nicolò Zaniolo.