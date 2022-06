L'Inter vuole Milenkovic: avviati i primi contatti

L'Inter punta il difensore centrale della Fiorentina per regalare a Simone Inzaghi un rinforzo nel reparto arretrato. Già avviati i primi contatti, ma la trattativa dipenderà dalle uscite in difesa: su Skriniar-De Vrij-Bastoni gli occhi addosso di numerosi club e Ranocchia ha il contratto in scadenza. Intanto a centrocampo passi avanti per Asllani dell'Empoli: c'è l'offerta da 9.5 milioni di euro CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE DI OGGI LIVE Condividi

Non solo Bremer, l'Inter ha messo nel mirino un altro difensore: si tratta di Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina da un po' di tempo nei pensieri delle big italiane. L'Inter lo vuole e ha già avviato i primi contatti. Tutto dipenderà dalle uscite in difesa, ma il club nerazzurro cerca due centrali di difesa visto anche il probabile addio di Andrea Ranocchia - in scadenza di contratto - e l'interesse delle big europee per gli altri difensori, Skriniar e Bastoni tra tutti. Tra i profili valutati, Milenkovic scala dunque le gerarchie e potrebbe essere uno dei rinforzi nel reparto difensivo per Simone Inzaghi. La trattativa è indipendente da quella con Bremer. L'Inter ha già l'accordo con il brasiliano, ma non con il Torino, con cui spera di chiudere presto.

I numeri di Milenkovic con la Fiorentina leggi anche Agente Lautaro: "Oggi zero possibilità che parta" Cresciuto nel settore giovanile del Partizan, Milenkovic è stato acquistato dalla Fiorentina nel 2017 per 5,5 milioni di euro. Dopo l'esordio nel 2017/2018, Milenkovic si è presto affermato come punto fermo della difesa della Fiorentina con personalità, grinta, carattere e qualità: in cinque stagioni, il serbo ha collezionato un totale di 172 presenze, dimostrandosi anche abile in fase offensiva - in particolare sui calci piazzati - segnando 14 gol.