Spartak Mosca, Vanoli non è più l'allenatore

Paolo Vanoli si è dimesso da allenatore dello Spartak Mosca . La comunicazione è arrivata tramite il sito ufficiale del club. Con lui, anche gli assistenti hanno presentato le dimissioni e - secondo il club russo - la decisione dell'allenatore è arrivata per una serie di motivi che non dipendono dallo Spartak Mosca. Vanoli era arrivato sulla panchina del club moscovita il 17 dicembre del 2021 , quando prese il posto dell'esonerato Rui Vitoria. La sua avventura si chiude quindi dopo quasi sei mesi e una Coppa di Russia vinta lo scorso 29 maggio: 2-1 nel derby contro la Dinamo Mosca.

La carriera da allenatore di Paolo Vanoli

Classe 1972, dopo aver giocato con Parma e Fiorentina tra tante, Vanoli ha deciso di iniziare la carriera di allenatore nelle Nazionali italiane giovanili. Dopo aver allenato le selezioni U16, U18 e U19, ha deciso di fare esperienza come collaboratore tecnico con la Nazionale maggiore, il Chelsea e l'Inter. In seguito ha assunto per la prima volta l'incarico di allenatore in un club professionistico allo Spartak Mosca, dove appunto è anche riuscito a vincere la Coppa di Russia a maggio.