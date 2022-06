In un video pubblicato da un barbiere nel ritiro della nazionale serba, il classe 1992 sorride quando gli chiedono se il prossimo anno giocherà con la maglia derlla Juventus. Il calciatore dell'Eintracht Francoforte è nella lista di mercato del club bianconero e ha un contratto in scadenza nel 2023 Condividi

Un indizio social che fa sognare i tifosi bianconeri. La Juventus cerca un esterno offensivo per colmare le partenze a parametro zero di Bernardeschi e Dybala (l'Inter ha formalizzato la prima offerta) e Filip Kostic è uno dei calciatori nella lista. Nel frattempo un video, pubblicato da un barbiere di Stoccolma, ha fatto il giro del web. Kostic ha giocato e vinto ieri a Stoccolma con la sua Serbia contro la Svezia. A margine della partita, nel ritiro della nazionale serba, è comparso tale Osman, uno dei più noti barbieri locali che si presenta sui social come 'il barbiere ufficiale dei giocatori della nazionale svedese'. Alla domanda "Quale sarà la prossima squadra?", un compagno del calciatore risponde "Juventus" e Kostic sorride...

Kostic, quanto vale e la sua situazione contrattuale leggi anche Non solo Di Maria: la Juve valuta altri esterni Dopo la fase di riflessione su Angel Di Maria, i dirigenti bianconeri stanno valutando diversi profili. Oltre a Berardi (in questo momento la priorità, ndr) e il giovane Mudryk, piace anche Filip Kostic. Il calciatore dell'Eintracht Fracoforte, classe 1992, dopo la vittoria dell'Europa League sembra pronto per una nuova avventura. Ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023 e non sembra intenzionato ad accettare le proposte di rinnovo dei tedeschi. Cosa che chiaramente incide sulla sua valutazione (un anno fa la Lazio stava per chiudere a 15 milioni, quest'anno l'Eintracht lo valuta 20).

I numeri di Kostic in stagione Nell'ultima stagione in chiaroscuro con la maglia dell'Eintracht Francoforte, Kostic ha giocato 31 partite in Bundesliga, segnando 4 reti e fornendo 9 assist ai compagni. Il serbo ha anche giocato 12 partite in Europa League - vinta proprio dall'Eintracht Francoforte - con 3 reti (doppietta nel ritorno dei quarti di finale contro il Barcellona, ndr) e 6 assist.