Lazio, idea Giovanni Simeone per l'attacco

È Giovanni Simeone l’ultima idea per l’attacco della Lazio. Maurizio Sarri apprezza molto il Cholito, protagonista di una grande stagione con la maglia del Verona, conclusa con 17 gol e 6 assist in 35 partite di campionato. Numeri importanti che non sono passati inosservati. Il club gialloblù già in giornata eserciterà il diritto di riscatto del cartellino dell’attaccante classe 1995, arrivato lo scorso anno dal Cagliari. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Verona visti i diversi interessamenti arrivati dal mercato: la Lazio, come detto, ci pensa visto che vorrebbe affiancare a Ciro Immobile un altro attaccante dal sicuro affidamento e che già conosce la Serie A. Giovanni potrebbe quindi indossare la maglia che fu del padre Diego Pablo dal 1999 al 2003 con la quale conquistò scudetto, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Supercoppa europea.