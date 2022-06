Ct Belgio: "Lukaku vuole sentirsi importante"

Il Ct del Belgio ha parlato del futuro dell'attaccante che non ha nascosto il desiderio di tornare all'Inter: "Romelu vuole sentirsi un calciatore importante, qualsiasi decisione prenderà sarà quella giusta". Il Chelsea, ricordiamo, ha aperto alla cessione in prestito

Il futuro di Romelu Lukaku ancora tutto da decidere, tra la voglia mai nascosta di tornare all’Inter e il contratto che lo lega al Chelsea, club dove è tornato proprio la scorsa estate. A parlare in conferenza stampa anche della situazione dell’attaccante è il Commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez: " Romelu vuole essere un calciatore importante, vuole tornare a giocare il suo calcio, qualsiasi decisione prenderà sarà quella giusta . Se deciderà di rimanere al Chelsea, il motivo sarà certamente condivisibile, mentre se deciderà di andare altrove tutti saranno d'accordo. Conosco molto bene Lukaku ed è molto più maturo rispetto a quando l'ho allenato all'Everton, sa perfettamente quello che vuole".

Il Chelsea ha aperto alla cessione in prestito

Roberto Martinez, che conosce bene Lukaku avendolo allenato ai tempi della sua avventura all’Everton, ha poi proseguito: "Qui in nazionale stiamo vivendo la situazione con grande relax. Sappiamo che si tratta di un argomento molto importante, ma ora il ragazzo è concentrato solo sul pieno recupero dal suo infortunio", le parole del Ct del Belgio. Nei giorni scorsi, ricordiamo, è arrivata una prima importante apertura da parte del Chelsea che ha chiuso la porta all’ipotesi di cedere in prestito Lukaku: toccherà adesso all’Inter provare a trovare la soluzione migliore presentando un’offerta soddisfacente al Chelsea, che ha a bilancio Lukaku per la prossima stagione a 25 milioni di euro (il costo annuale di ammortamento del cartellino).