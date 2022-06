Real, ufficiale Tchouaméni: 100 milioni al Monaco

Aurélien Tchouaméni è ufficialmente un nuovo calciatore del Real Madrid. Ad annunciarlo è la società spagnola con un comunicato pubblicato sul proprio sito web: "Real Madrid CF e AS Monaco hanno concordato il trasferimento del giocatore Aurélien Tchouaméni, che si lega al club per le prossime sei stagioni. Martedì prossimo, 14 giugno, alle 12:00 al Real Madrid City, si svolgerà la cerimonia di presentazione di Aurélien Tchouaméni come nuovo giocatore del Real Madrid dopo le relative visite mediche". Un colpo per il presente e per il futuro quello del Real Madrid, che si è assicurato uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale: Tchouaméni che, come si legge nel comunicato, ha firmato un contratto di sei stagioni.