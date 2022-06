Niente accordo Fiorentina-Grillitsch: si tratta

L'incontro in programma sabato tra il club viola e l'entourage del centrocampista austriaco dell'Hoffenheim, in scadenza di contratto il 30 giugno, non ha dato esiti positivi. Le parti si riaggiorneranno per definire l'operazione. La Fiorentina vede in Grillitsch il potenziale sostituto di Torreira davanti alla difesa nel 4-3-3

La trattativa per portare Florian Grillitsch alla Fiorentina non è ancora chiusa. L'incontro in programma sabato non ha dato esiti positivi e non c'è al momento l'accordo totale tra il club viola e l'entourage del centrocampista austriaco dell'Hoffenheim, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e potrebbe così arrivare in Italia a parametro zero.