Frattesi, la Roma insiste. Matic arriva lunedì?

La Conference League in bacheca e la volontà di continuare a crescere per migliorare i risultati ottenuti nello scorso campionato, chiuso al sesto posto. La Roma continua a guardare con attenzione al calciomercato e dopo aver chiuso il colpo Matic a parametro zero ha messo nel mirino Davide Frattesi , classe 1999 protagonista di un’ottima stagione con il Sassuolo. José Mourinho ha già dato il suo ok all’operazione, resta adesso da sedersi intorno al tavolo con il club neroverde per provare a trovare un accordo: Roma che nella trattativa per arrivare a Frattesi potrebbe inserire anche Felix Afena-Gyan e/o Christian Volpato. Roma che, ricordiamo, è il club da cui il Sassuolo ha acquistato Frattesi nell’estate del 2017: all’epoca la società giallorossa si garantì un 30% sulla futura rivendita del centrocampista e ovviamente se dovesse essere proprio la Roma la società ad acquistare Frattesi allora pagherà solo il 70% del cartellino.

Per Matic possibili visite già a inizio settimana

Se Frattesi (4 gol e 4 assist in 34 presenze in campionato) è un obiettivo su cui bisogna ancora lavorare per trovare l’accordo con il Sassuolo, per Nemanja Matic – in arrivo a parametro zero dopo la fine del contratto con il Manchester United – è già tutto definito. Il serbo ha detto sì a un contratto da 3.5 milioni di euro con opzione di rinnovo per un’altra stagione legata alle presenze e adesso potrebbe anticipare il suo viaggio a Roma per sostenere le visite mediche e poi formalizzare il tutto già tra lunedì e martedì.