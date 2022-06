C'è un gran via-vai in questi giorni nella sede dell'Inter, club attivissimo sul mercato, sia in entrata che in uscita. L'ultima novità riguarda Franco Carboni, giovane terzino sinistro della Primavera, classe 2003, che è un obiettivo e una "possibilità concreta" per l'Hellas Verona. Parola di Beppe Riso, agente del ragazzo (ma anche di altri giocatori come Gagliardini, Sensi e anche Frattesi, sui quali però non ha voluto esprimersi), che è stato intercettato all'uscita dalla sede del club nerazzurro. "Abbiamo parlato di Carboni al Verona. Stiamo trattando per una cessione, ma solo in prestito", ha detto. La trattativa dunque esiste e va avanti. Lo ha confermato anche il nuovo ds dell'Hellas, Marroccu: "Carboni ci piace e ci stiamo lavorando", ha detto una volta uscito dalla sede dell'Inter.