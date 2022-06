Il club toscano ha annunciato questo martedì pomeriggio la fine del rapporto con D'Angelo, dopo quattro stagioni, una promozione in Serie B e un'altra sfiorata in Serie A. Da domani il club si attiverà per trovare il sostituto e far partire il nuovo ciclo: oltre a Inzaghi e De Rossi, spunta anche Corini, che ha appena 'risolto' col Brescia

Il Pisa, dopo la sfiorata promozione in Serie A, ora è a lavoro per preparare la prossima stagione di Serie B. In panchina, però, non ci sarà Luca D'Angelo. Dopo quattro anni, si chiude così il rapporto tra l'allenatore nato a Pescara e il club toscano: "Il Pisa Sporting Club e il tecnico Luca D’Angelo comunicano che non proseguiranno il rapporto lavorativo per la Stagione Sportiva 2022-2023". queste le prime righe del comunicato del Pisa che annuncia la separazione con D'Angelo. Una separazione che comunque è avvenuta nella massima armonia, senza rotture né esoneri: è stato semplicemente preferito da entrambe le parti che non proseguire insieme fosse la migliore soluzione.